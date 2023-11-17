Yabancılar kontrole takılıyor

TEN rengi ve başörtüsü gibi faktörlere bağlı olarak yabancı kökenli algılanan kişilerin, polis kontrollerine daha fazla maruz kaldığı ortaya çıktı. Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi'nin (SVR) ülke çapında yaptığı kapsamlı araştırmaya göre, 'yabancı kökenli' olarak algılananlar, kamusal alanlarda diğer kişilere göre iki kat daha fazla polis kontrolüne takılıyor.SVR'NİN 'Polis kontrollerinde ırksal profilleme' araştırmasına göre, yabancı kökenli kişilerin polis kontrollerine takılma oranı yüzde 8.3 iken, yerli olduğu izlenimi verenler için bu oran yüzde 4.4 olarak belirlendi. Dış görünüşün yanı sıra cinsiyet ve yaş, polis kontrollerinde belirleyici unsur oldu. En fazla kontrole 15-34 yaş aralığındaki "yabancı görünümlü erkekler" takıldı. BERLİN