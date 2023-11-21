Maliye Bakanı’ndan acı reçete

ALMANYA'DA hükümetin, Kovid-19 salgını döneminden kalan 60 milyar euro'luk kullanılmamış krediyi, iklim fonuna aktarmasının ardından oluşan açığı kapatma telaşı başladı. Maliye Bakanı Christian Lindner, mahkemenin bu kararının kısa vadede ağır sonuçları olacağını, acı verici tasarruflara gidileceğini dile getirdi. Lindner, "Artık daha az parayla daha etkili politikalar üretmek zorundayız" dedi.YAPILACAK tasarrufların sancılı olacağını belirten Bakan, "Artık daha az bürokrasi, daha çevik yönetim, teknoloji dostu olma ve yatırımlar için özel sermayeyi harekete geçirme söz konusu. Devletten giderek artan beklentilerin karşılanamayacağını artık herkes anlamalı" ifadelerini kullandı. Bazı siyasiler ise halkın omuzlarına daha fazla vergi yükü bindirilmemesi gereğine işaret etti. Fatih YILMAZ / MANNHEİM