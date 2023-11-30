Çifte vatandaşlık Meclis’te

Koalisyon Hükümeti'nin sözleşmeye alarak vaat ettiği çifte vatandaşlık, iki yıl sonra hayata geçiyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) hazırladığı Vatandaşlık Yasa Tasarısı, bugün Federal Meclis'te ele alınacak. Partiler tasarı üzerinde görüş bildirecek. SPD, son anda tasarıya engellilere de kolay vatandaşlık hakkı tanınması talebini ekledi. FDP bu maddeye karşı çıktı.YENİtasarıya göre, artık sekiz yıl yerine sadece beş yıllık ikametin ardından vatandaşlığa imkan tanınacak. Başarılı uyum süreci geçirenlerde süre üç yıla inecek. İlk kuşak yabancılar dil testine girmek zorunda kalmayacak. Ailesi beş yıldır Almanya'da olan çocuk vatandaş olabilecek. Çifte vatandaşlığa olanak tanınacak. Tasarının yılbaşından önce yürürlüğe girmesi bekleniyor. FRANKFURT