‘Siyasi terbiyeden yoksun’

Hanau kentinde dördü Türk, 9 gencin öldüğü terör saldırısını araştırmak üzere Hessen Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonunun raporu, kurban yakınlarının da katıldığı oturumda ele alındı. Partiler, rapor üzerinde görüş belirtirken İçişleri Bakanı Peter Beuth'un sessiz kalması ve özür dilememesi tepkiye neden oldu.Meclis kurban yakınlarından özür dileme kararı alırken, Beuth'un rapor üzerine konuşmamasına Sol Partili Meclis Grup Başkanı Elisabeth Kula sert tepki gösterdi. Kula, "Özür dilenmemesi İçişleri Bakanı'nın ne kadar az siyasi terbiyeye sahip olduğunu gösterdi" dedi. Rapor, parlamentoda onaylandı. WİESBADEN