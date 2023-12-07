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Giriş Tarihi: 7.12.2023

‘Siyasi terbiyeden yoksun’

‘Siyasi terbiyeden yoksun’

Hessen Parlamentosu, Hanau saldırısı için özür diledi. İçişleri Bakanı’nın sessiz kalmasına Sol Parti’den ‘terbiyesiz’ tepkisi geldi

BEUTH SESSİZ KALDI
Hanau kentinde dördü Türk, 9 gencin öldüğü terör saldırısını araştırmak üzere Hessen Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonunun raporu, kurban yakınlarının da katıldığı oturumda ele alındı. Partiler, rapor üzerinde görüş belirtirken İçişleri Bakanı Peter Beuth'un sessiz kalması ve özür dilememesi tepkiye neden oldu.

RAPORU ONAYLADILAR
Meclis kurban yakınlarından özür dileme kararı alırken, Beuth'un rapor üzerine konuşmamasına Sol Partili Meclis Grup Başkanı Elisabeth Kula sert tepki gösterdi. Kula, "Özür dilenmemesi İçişleri Bakanı'nın ne kadar az siyasi terbiyeye sahip olduğunu gösterdi" dedi. Rapor, parlamentoda onaylandı. WİESBADEN
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‘Siyasi terbiyeden yoksun’
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