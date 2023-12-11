Osmanlı eserleri müzede sergileniyor

Dresden'deki "Türckische Cammer" müzesinde 16. Yüzyıl'dan itibaren Osmanlı'dan satın alınan veya hediye edilen askeri eşyalar sergileniyor. 600'den fazla eserin sergilendiği müzeyi ziyaret eden Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'ya Müze Müdürü Prof. Dr. Marion Ackermann eşlik etti ve bilgi verdi.Başkonsolos Okan Şanlı, resmi ziyaret amacıyla gittiği Dresden'de Eyalet Devlet Bakanı ve Kançılarya Şefi Oliver Schenk ile Eyalet Meclis Başkanı Dr. Matthias Rössler'e de ziyarette bulundu. Bu kapsamda yapılan ziyaret nedeniyle başbakanlık ile meclis binasına Türk bayrağı çekildi.