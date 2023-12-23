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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Fırtınalı hava hayatı felç etti

Fırtınalı hava hayatı felç etti

Almanya’nın özellikle kuzeyinde etkili olan fırtına, tren ve uçak seferlerini aksattı. Hamburg’da su seviyesi 3,3 metreye ulaştı. Bir kişi nehirde boğularak öldü

Zoltan adı verilen fırtına, Almanya'yı, özellikle de ülkenin kuzey kesimini kasıp kavurdu. Ülke genelinde demiryolu hatları felç oldu, trenler gecikti. Tatile çıkanlar zor anlar yaşadı. Fırtınadan en çok etkilenen kentlerden biri Hamburg oldu. Hamburg'da Elbe kıyısında su seviyesinin 3,3 metre yükselmesi nedeniyle sokaklar ve işyerleri sular altında kaldı. Frankfurt Havalimanı'nda uçuşlarda fırtına nedeniyle aksama yaşandı. Köln ve çevresinde fırtına ağaçları devirdi. Thüringen'de bir adam nehirde boğulurken, ağaç devrilmesi sonrası çok sayıda kişi de yaralandı. FRANKFURT
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Fırtınalı hava hayatı felç etti
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