Selin tehdit alanı genişliyor

Yoğun yağmur, özellikle Almanya'nın doğu ve kuzeyinde barajların dolmasına, dere ve nehirlerde suların yükselmesine neden oldu. Günlerdir, itfaiye başta olmak üzere vatandaşlar kum torbalarıyla önlem almaya çalışıyor. Pek çok kasaba tehlikenin artması üzerine boşaltılıyor. Bu kasabalardan biri Bremen yakınlarındaki Lilienthal oldu. Bu noktada oluşturulan set patladı.Aşağı Saksonya'nın Winsen bölgesinde yaklaşık 300 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Celle'de bazı sokaklarda su seviyesi yaklaşık 50 santimetreye yükseldi, güvenlik nedeniyle elektrikler kesildi. Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki birkaç gün içinde yağmur beklenmediğini aktardı ve "Ancak her damla aslında çok fazla" açıklamasında bulundu. FRANKFURT