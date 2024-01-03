SPD’nin oyu dibe vurdu

Almanya'da hükümetin büyük ortağı SPD, seçmenini her geçen gün kaybediyor. Ülkede ırkçı AfD Partisi öne çıkmaya başlarken, Saksonya Eyaleti'nden gelen kamuoyu yoklaması SPD'de büyük şok yaşanmasına neden oldu. 1 Eylül'de seçime gidecek olan bu eyalette SPD'nin oy oranı yüzde 3'e kadar düştü. AfD'nin oy oranı ise yüzde 37'ye çıktı.Saksonya'da CDU'nun oyu ankete yüzde 33, Sol Parti'nin yüzde 8, Yeşiller'in ise yüzde 7 olarak yansıdı. Ülke genelinde yapılan son kamuoyu yoklaması ise SPD'nin oy oranını yüzde 15 olarak gösterdi. SPD, iktidara geldiği 2021'de seçmenden yüzde 25,7 oranında oy almıştı. Partinin oyları sürekli yaşanan krizler nedeniyle eridi.