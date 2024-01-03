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Giriş Tarihi: 3.1.2024

SPD’nin oyu dibe vurdu

Mustafa AKBABA
SPD’nin oyu dibe vurdu

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Almanya’da oy kaybetmeye devam ediyor. İktidarın büyük ortağının oyları Saksonya Eyaleti’nde yüzde 3’e kadar geriledi

AFD DURDURULAMIYOR
Almanya'da hükümetin büyük ortağı SPD, seçmenini her geçen gün kaybediyor. Ülkede ırkçı AfD Partisi öne çıkmaya başlarken, Saksonya Eyaleti'nden gelen kamuoyu yoklaması SPD'de büyük şok yaşanmasına neden oldu. 1 Eylül'de seçime gidecek olan bu eyalette SPD'nin oy oranı yüzde 3'e kadar düştü. AfD'nin oy oranı ise yüzde 37'ye çıktı.

KRİZLER SEÇMENİ BEZDİRDİ
Saksonya'da CDU'nun oyu ankete yüzde 33, Sol Parti'nin yüzde 8, Yeşiller'in ise yüzde 7 olarak yansıdı. Ülke genelinde yapılan son kamuoyu yoklaması ise SPD'nin oy oranını yüzde 15 olarak gösterdi. SPD, iktidara geldiği 2021'de seçmenden yüzde 25,7 oranında oy almıştı. Partinin oyları sürekli yaşanan krizler nedeniyle eridi.
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SPD’nin oyu dibe vurdu
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