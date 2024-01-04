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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Yasaklama AfD’yi yükseltir

Mustafa AKBABA
Yasaklama AfD’yi yükseltir

Irkçı AfD Partisi’nin yasaklanması tartışılırken, hükümetin Doğu Almanya’dan sorumlu müsteşarı, yasaklamanın parti ile dayanışmayı yükselteceğini söyledi

İKİNCİL ZARARI YÜKSEK OLUR
Almanya'nın doğu eyaletlerinde ırkçı parti tehlikesi büyüyüp, AfD'nin yasaklanması gündeme gelmişken, Hükümetin Doğu Almanya'dan Sorumlu Müsteşarı Carsten Schneider öneriye karşı çıktı. Schneider, "Bize uymayan, ama anketlerde yüksek oy alan bir partiyi yasaklarsak, bu partiyle daha da büyük bir dayanışmaya yol açacaktır. İkincil zarar çok yüksek olacaktır" dedi.

AYAĞA KALKMAK GEREK
Yasal başarı şansının zayıf olduğunu düşündüğünü de aktaran Schneider, "Amaç AfD ile içerik açısından yüzleşmek, seçmenlere partinin aldığı pozisyonun sonuçlarının ne olacağını açıkça göstermek olmalı" şeklinde görüş belirtti. Müsteşar, AfD'yi durdurmak için daha fazla toplumsal kararlılık çağrısında bulunup, "Demokrasiyi korumak için ayağa kalkmalı" dedi.
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Yasaklama AfD’yi yükseltir
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