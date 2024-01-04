Yasaklama AfD’yi yükseltir

Almanya'nın doğu eyaletlerinde ırkçı parti tehlikesi büyüyüp, AfD'nin yasaklanması gündeme gelmişken, Hükümetin Doğu Almanya'dan Sorumlu Müsteşarı Carsten Schneider öneriye karşı çıktı. Schneider, "Bize uymayan, ama anketlerde yüksek oy alan bir partiyi yasaklarsak, bu partiyle daha da büyük bir dayanışmaya yol açacaktır. İkincil zarar çok yüksek olacaktır" dedi.Yasal başarı şansının zayıf olduğunu düşündüğünü de aktaran Schneider, "Amaç AfD ile içerik açısından yüzleşmek, seçmenlere partinin aldığı pozisyonun sonuçlarının ne olacağını açıkça göstermek olmalı" şeklinde görüş belirtti. Müsteşar, AfD'yi durdurmak için daha fazla toplumsal kararlılık çağrısında bulunup, "Demokrasiyi korumak için ayağa kalkmalı" dedi.