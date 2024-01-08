2024’te pasaport harcı zamlandı

Telefon ve pasaport harçlarına yeni yılla birlikte zam geldi. Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 58.46 olarak tespit edildi. 6 aylık pasaportun harcı 1034 TL'den 1639 TL'ye yükseldi. Bir yıllık pasaportun harç bedeli 2 bin 396 TL, 3 yıllık pasaportun bedeli ise 5 bin 558 TL olarak belirlendi. Üç yılın üzerindeki pasaportların harç bedeli 4 bin 943 TL'den 7 bin 833 TL'ye çıktı. Yolcu beraberinde getirilen telefon harcı da yeniden belirlendi. 2023 yılında 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilen harç, 2024'te ise 31 bin 692 TL'ye çıktı.