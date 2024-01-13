Sürgün planına tepkiler çığ gibi

Avusturyalı ırkçı Martin Sellner ve AfD'li siyasetçilerin Potsdam kentinde bir araya gelip ülkeden göçmenleri sürme planı büyük tepkiye neden oldu. 25 Kasım 2023 günü gerçekleşen ve detayları yeni ortaya çıkan plana Başbakan Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten tepki verdi. Irkçılar, milyonlarca göçmeni Afrika'da oluşturulması planlanan bölgeye sürmek istemişti.Scholz, özgür demokratik temel düzene aykırı davranışların, Anayasayı Koruma Teşkilatı ve yargı tarafından ele alınması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Scholz paylaşımında, "Kimsenin ülkemizde göçmen kökenli olup olmamasına göre 'biz' ayrımı yapmasına izin vermeyeceğiz. Fanatikler için ne kadar rahatsızlık verse de kökeni, ten rengi ne olursa olsun herkesi koruyoruz" dedi.Bakanı Nancy Faeser, anayasa düşmanlarının AfD ile bağlantı kurmasına dikkat çekerek, "Kimse bu tehlikeyi hafife almamalı" diye tepki verdi. Siyasetçi Jürgen Todenhöfer, "Plan, Nazilerin 1940'taki Yahudi karşıtı Madagaskar Planı'nın kopyası. Bu kez Müslümanlar hedefte. Bu o kadar açık bir şekilde ırkçı ve anayasaya aykırı ki, AfD'yi yasaklamaktan başka seçenek kalmadı" dedi.AFD'Lİ Federal Meclis üyesi Rene Springer, yapılan toplantıyı eleştirenlere karşı paylaşımda bulundu ve "Milyonlarca yabancıyı kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Bu gizli bir plan değil. Bu bir söz" ifadelerini kullandı. Göçmenlerin ülkeye olan katkılarını görmezden gelen Springer, "Göç bize ekonomik olarak 5,8 trilyon euro'ya mal oluyor" diye çirkin paylaşım yaptı.Yeşiller Partisi lideri Omid Nouripour, "AfD'ye açık bir 'dur' işareti göstermeliyiz" derken, SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, sağcı bataklıktan söz etti. Alman Hükümeti'nin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, planın şoke edici olduğunu dile getirdi ve "Gerçek, insan düşmanı yüzlerini ve aşırılık yanlısı tutumlarını açıkça ortaya koyuyorlar" diye tepki gösterdi.