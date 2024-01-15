Polis desteğinde küstahlık

HOLLANDA'DA, Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı ırkçı grubun lideri Edwin Wagensveld, yine provokatif eylem yaptı. Bu kez Arnhem'ı seçen Wagensveld, önceki eylemlerinden farklı olarak alana polis aracıyla getirildi. Alanda toplanan yüzlerce Müslüman, provokatörün eylemine izin vermedi. Wagensveld, polis aracına sığındı.ARNHEM Belediyesi'nin zabıtalara başörtüsü takma izni vermesiyle eylemi gerçekleştiren Wagensveld'e tepki yağdı. Kentin Belediye Meclis Üyesi Yıldırım Usta, "Fikir özgürlüğü bahanesi altında yapılan açıkça nefret suçu görmezden gelindi" dedi. Wagensveld, geçen yıl Lahey parlamentosu önünde ve Utrecht'te polis korumasında eylem gerçekleştirmişti.