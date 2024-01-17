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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Irkçılığa karşı ayaklanma

Cengiz PARLAYAN
Irkçılığa karşı ayaklanma

Almanya’nın iki kentinde önceki akşam 12 bin kişi ırkçılığa karşı sokağa indi ve yürüyüş düzenledi. Irkçılık karşıtları, ‘Nazilere geçit vermeyin’ dedi

İKİ ŞEHİRDE GÖSTERİ
IRKÇI AfD partisinin yükselişinden ve göçmenlere yönelik gizli planlarından rahatsız olan halk, önceki gün iki kentte gösteri ve yürüyüş düzenledi. Yaklaşık yedi bin kişi Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Essen kentinde toplanıp ırkçıları protesto etti. Beş bin kişi de Leipzig kentinde bir araya geldi.

'BİR DAHA ASLA' DEDİLER
GÖSTERİCİLER, "Bir daha asla faşizm" sloganları attı ve "noAfD" ve "AfD = Nazi partisi" yazılı pankartlar taşıdı. Hafta sonu da ülke genelinde düzenlenen gösterilerde on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara dökülmüştü. Ülkede yıl içinde yaklaşan eyalet seçimleri öncesi AfD'nin yükselişi halkı endişelendiriyor.
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Irkçılığa karşı ayaklanma
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