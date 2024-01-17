Irkçılığa karşı ayaklanma

IRKÇI AfD partisinin yükselişinden ve göçmenlere yönelik gizli planlarından rahatsız olan halk, önceki gün iki kentte gösteri ve yürüyüş düzenledi. Yaklaşık yedi bin kişi Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Essen kentinde toplanıp ırkçıları protesto etti. Beş bin kişi de Leipzig kentinde bir araya geldi.GÖSTERİCİLER, "Bir daha asla faşizm" sloganları attı ve "noAfD" ve "AfD = Nazi partisi" yazılı pankartlar taşıdı. Hafta sonu da ülke genelinde düzenlenen gösterilerde on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara dökülmüştü. Ülkede yıl içinde yaklaşan eyalet seçimleri öncesi AfD'nin yükselişi halkı endişelendiriyor.