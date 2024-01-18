Soğuk hayatı felç etti

Almanya'nın büyük bölümünde dün yol ve kaldırımlar buz pistine döndü. Ülkenin özellikle güney ve güneybatı kesimini etkileyen buzlanmadan ötürü bazı yollar kapatıldı, otobüs seferleri ve birçok okulda dersler iptal edildi. Bir gün öncesinden tehlike bölgelerinde yaşayanlar telefonlarına gönderilen mesajla uyarıldı, ancak buzlanmadan dolayı onlarca kaza oluştu.FRANKFURT Havalimanı'ndaki 1047 uçuştan 600'ü yapılamadı. Münih Havalimanı'nda ise planlanan yaklaşık 650 kalkış ve inişten 250'si iptal edildi. Berlin Havalimanı'nda da iptaller yaşandı. Tren seferlerinde iptaller ile gecikmeler oldu. Hızlı trenlerin azami hızı saatte 200 kilometre ile sınırlandırıldı. Durum kış sporu yapanları ise mutlu etti. FRANKFURT