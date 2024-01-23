Bild’den yeni algı operasyonu

Almanya'da koalisyon hükümetinin yeni vatandaşlık yasasına karşı olan Bild, yeni bir algı operasyonu başlattı. Çifte vatandaşlığa imkân tanıyan yasanın mecliste kabul edilmesi üzerine, "Şimdi 1.5 milyon Türk, Alman mı olacak?" başlığıyla halkı vatandaşlık yasasına karşı kışkırtmayı amaçlayan gazete, benzer bir oyunu tam 25 yıl önce de sergilemişti. 1998 yılında yapılan genel seçimlerden sonra da çifte gündeme gelmişti.Gerhard Schröder'in seçimleri kazanmasından sonra koalisyon hükümeti, çifte vatandaşlığa izin veren yeni bir vatandaşlık yasa tasarısı hazırladı. O dönem de Bild benzer bir başlığı kullanarak, "900 bin Türk yakında Alman mı olacak?" sorusuyla, Almanların yasaya tepki göstermesine neden olmuştu. Bild'in kışkırtmasıyla siyasi hava bir anda değişmiş, üç ay gibi kısa süre içinde yasa nedeniyle partiler halk desteğini yitirmişti.Bild'in yayınları üzerine dönemin CDU'lu politikacı Roland Koch, yasaya karşı bir imza kampanyası başlatmıştı. Koch'un kampanyasına büyük ilgi gösteren Almanlar, "Türklere karşı imzamı nerede kullanabilirim?" diyerek, imza kampanyasını desteklemişti. Hessen seçimlerini bu kampanya sayesinde kazanan Koch, Eyaletler Meclisi'ndeki dengeyi muhalefet lehine değiştirince, çifte vatandaşlık yasası rafa kaldırılmıştı.