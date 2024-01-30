Minare engeline İsrail kılıfı

Almanya'nınMemmingen kentinde bir araya gelen Türkler, 2006 yılında bir bina satın alıp tadilatını gerçekleştirdi ve 2008'de cami olarak ibadete açtı. DİTİB Fatih Camisi Derneği'nin yöneticileri, yedi yıl önce şehir yönetimine minare yapımı için müracaatta bulundu. O gün bu gündür oyalanan cami derneği yöneticileri isyan edince, minare yapımı konusu İmar Komisyonu'nda oylamaya açıldı.Komisyonun yedi üyesi, minare yapımına karşı çıktı. Yedisi ise 'Yapılsın' oyu kullandı. Eşitlik durumu olunca konu Belediye Başkanı'nın takdir hakkına kaldı. Başkan da aleyhte oy kullandı. Ret oyu veren üyelerin gerekçesi ise Filistin ile İsrail arasında yaşanan savaş ortamında minareye onay vermeyi doğru bulmamaları oldu. Üyeler bunu açıkça camideki uzlaşma toplantısında dile getirdi.CAMİ Derneği Başkanı Muhammet Kul, "Yedi yıldır beklemeye isyan edip planı İmar Komisyonu'na sunduk. 14 üyenin katıldığı komisyonda SPD, Yeşiller, Sol Parti ve CSU'dan da bir üye 'evet' oyu verdi. Sonuç 7'ye 7 çıkınca son sözü Jan Rothenbacher (SPD) söyledi. Başkanın aleyhte oy kullanması projemizi engelledi. Şimdi Belediye Meclisi'nde konunun ele alınıp kararın değişmesini bekliyoruz" dedi.MEVCUT plana göre minare 24 metre yüksekliğinde olacak. Minare, cami binasından yaklaşık dokuz, binanın her iki yanındaki mevcut iki kuleden ise yaklaşık 6.5 metre daha yüksek olacak. Minareye izin vermeme gerekçesi, "Tüm vatandaşların bir arada yaşamasını mümkün olduğunca çatışmasız olacak ve öyle kalacak şekilde düzenlemek belediye meclisinin yükümlülüğüdür. Halk arasında olası bir minareye ilişkin endişeler ve korkular var. Ciddiye alıyoruz" diye dillendirildi.