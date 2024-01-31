ALMANYA'NIN Memmingen kentindeki DİTİB Memmingen Merkez Camisi'nin minare yapım onayı ikinci kez reddedildi. Önce İmar Komisyonu'nda onay için 7'ye 7 eşit oy çıktı. Ardından önceki gün Belediye Meclisi'nde onay oylaması yapıldı. Bu kez 20 Belediye Meclis Üyesi 'Evet' oyu kullandı, 20 üye ise minare yapımına karşı çıktı. Eşitlik durumu nedeniyle tüzük gereği ret kararı alındı.CAMİ Derneği Başkanı Muhammet Kul, minare yapımında her şeyin usulüne uygun yapıldığını söyledi ve "Konuyu yönetim kurulumuzla değerlendirip yeni yol haritası çizeceğiz. Bu yargı yolu da olabilir ama çözüme inanıyoruz. Bir yanlış anlamayı da düzeltmek isterim. İki oylamada da Belediye Başkanımız minare yapımı için 'evet' oyu verdi ama durum lehimize dönmedi" dedi.