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Giriş Tarihi: 3.2.2024

Bu kez otobüs ve tramvaylar durdu

Bu kez otobüs ve tramvaylar durdu

Almanya’da grev dalgası sürüyor. Dün ülke genelinde otobüs ve metrolar durdu. Hamburg Havalimanı da grevden nasibini aldı

Almanya'nın birçok şehrinde dün otobüs, metro ve tramvay seferleri felç oldu. Sendikanın çağrısı üzerine otobüs şoförleri ile vatmanlar uyarı grevine çıkınca 15 eyaletteki 80'den fazla kentte otobüs, metro ve tramvay seferleri yapılmadı. Yolcular ve öğrenciler, okula veya işe gitmek için alternatif yol bulmak zorunda kaldı. Hamburg Havalimanı'nda güvenlik personelinden sonra yer hizmetlerinde çalışanlar da greve gitti. Bu nedenle uçuşlar aksadı. Grev kısmen Frankfurt Havalimanı'nda da etkili oldu. Önceki gün ülkenin 11 havalimanında binin üzerinde uçuş iptali yaşanmıştı. Ver.di sendikasının başkan yardımcısı Christine Behle, "Greve çok yüksek düzeyde bir katılım vardı ve umarız işverenler bu sinyali anlamışlardır" dedi. FRANKFURT
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Bu kez otobüs ve tramvaylar durdu
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