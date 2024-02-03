Bu kez otobüs ve tramvaylar durdu

Almanya'nın birçok şehrinde dün otobüs, metro ve tramvay seferleri felç oldu. Sendikanın çağrısı üzerine otobüs şoförleri ile vatmanlar uyarı grevine çıkınca 15 eyaletteki 80'den fazla kentte otobüs, metro ve tramvay seferleri yapılmadı. Yolcular ve öğrenciler, okula veya işe gitmek için alternatif yol bulmak zorunda kaldı. Hamburg Havalimanı'nda güvenlik personelinden sonra yer hizmetlerinde çalışanlar da greve gitti. Bu nedenle uçuşlar aksadı. Grev kısmen Frankfurt Havalimanı'nda da etkili oldu. Önceki gün ülkenin 11 havalimanında binin üzerinde uçuş iptali yaşanmıştı. Ver.di sendikasının başkan yardımcısı Christine Behle, "Greve çok yüksek düzeyde bir katılım vardı ve umarız işverenler bu sinyali anlamışlardır" dedi. FRANKFURT