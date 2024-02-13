Karnavala ırkçılık gölgesi

ALMANYA'DA "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamaları kapsamında kortejler düzenlendi, geçitler yapıldı. Karnaval renkli gösterilere sahne olurken, Bavyera Eyaleti'ne bağlı Landsberg am Lech'teki geçit sırasında bir grup ırkçı genç, 'Yabancılar dışarı' sloganları attı. Gençler hakkında nefret ve halkı kışkırtma girişiminde bulunmaktan dolayı soruşturma başlatıldı.LANDSBERG Karnaval Derneği Licari' nin başkanı Thomas Bihler "Kesinlikle kabul edilemez. Bu aptal bir çocuk şakası değil" dedi. Öte yandan Rheinland Pfalz Eyaleti'nde de bir grubun "Almanya Almanlara ait. Yabancılar dışarı" sloganı attığı ifade edildi. Sachsenkam kasabasında da yüzleri siyah boyalı bir grup, planlanan mülteci yurdunu protesto etti. Mustafa AKBABA