Yunan kulübü Türklere emanet

Wuppertal kentinde 1994'de kurulan ve amatör liglerde altı takımı olan Yunan kulübü Hellas, bir yöneticisini daha Türklerden seçti. Kulübün yeni sportif direktörü, Wuppertal Fatih Camisi'nde de gençlik kollarında yöneticilik yapan Selahattin Doğan oldu. Doğan'ın, Amatör A Ligi'nde mücadele eden takımı devralmasından bu yana 7 maçta 7 galibiyet elde edildi. Doğan, "Birlikte çok sayıda sosyal faaliyet gerçekleştiriyoruz" dedi. Kulüp Başkanı Georgios Avramidis ise, "Yönetime Türk dostlarımızı aldık. Genç takımlarımızı Mert Toy, Ömer Yıldırım ve Eyüp Burnaz'a emanet ettik" dedi.