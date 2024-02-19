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Giriş Tarihi: 19.2.2024

Hanau terör kurbanları anıldı

Mustafa AKBABA
Hanau terör kurbanları anıldı

Almanya’da 4 yıl önce meydana gelen Hanau terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Binlerce insan, Hanau’da sokağa çıkarak terörü ve yabancı düşmanlığını kınadı

Resmi açıklamalara göre Hanau terör saldırısının kınandığı ve kurbanların anıldığı gösteriye 8 binden fazla insan katıldı. Hanau'daki Kurt Schumacher Meydanı'nda toplanan kalabalıkta insanlar terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu fotoğrafları taşıdı, ırkçılığı lanetledi. Gösteride "Hanau münferit bir vaka değil, direniş her yerde" ve "Hanau'da neredeydin" sloganları atıldı.




KURBAN AİLELERİ KONUŞTU
Gösteride, ırkçı terörist Tobias Rathjen'in (43) 19 Şubat 2020'de katlettiği gençler anıldı. Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar ve Kaloyan Velkov'ı anan, pankartlarla ırkçılığı ve gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan kalabalık, kurban ailelerinin konuşmalarını alkışlarla destekledi.

ATAMAN'DAN TEPKİ
ALMAN Hükümetinin Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, Hanau'daki ırkçı saldırının dördüncü yıldönümünde hayatta kalanlara ve etkilenenlere yönelik muameleden dolayı ciddi suçlamalarda bulundu. Ataman, "Bu tür eylemlerin bir daha yaşanmaması için devletin ve yetkililerin sonuç çıkarma görevi var. Maalesef şunu söylemek gerekiyor: Almanya bu konuda şu ana kadar başarısız oldu" dedi.
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Hanau terör kurbanları anıldı
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