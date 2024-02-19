Hanau terör kurbanları anıldı

Resmi açıklamalara göre Hanau terör saldırısının kınandığı ve kurbanların anıldığı gösteriye 8 binden fazla insan katıldı. Hanau'daki Kurt Schumacher Meydanı'nda toplanan kalabalıkta insanlar terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu fotoğrafları taşıdı, ırkçılığı lanetledi. Gösteride "Hanau münferit bir vaka değil, direniş her yerde" ve "Hanau'da neredeydin" sloganları atıldı.Gösteride, ırkçı terörist Tobias Rathjen'in (43) 19 Şubat 2020'de katlettiği gençler anıldı. Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar ve Kaloyan Velkov'ı anan, pankartlarla ırkçılığı ve gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan kalabalık, kurban ailelerinin konuşmalarını alkışlarla destekledi.ALMAN Hükümetinin Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, Hanau'daki ırkçı saldırının dördüncü yıldönümünde hayatta kalanlara ve etkilenenlere yönelik muameleden dolayı ciddi suçlamalarda bulundu. Ataman, "Bu tür eylemlerin bir daha yaşanmaması için devletin ve yetkililerin sonuç çıkarma görevi var. Maalesef şunu söylemek gerekiyor: Almanya bu konuda şu ana kadar başarısız oldu" dedi.