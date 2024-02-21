‘Adalet arayışımızı durduramayacaklar’

Hanau terör saldırısında oğlunu yitiren Emiş Gürbüz, anma töreninin ardından SABAH'a konuştu. "Biz adalet peşindeyiz" diyen acılı anne, "Hakikatler ayan beyan ortada ama her zaman olduğu gibi deliller karartılmaya çalışılıyor. Ancak bunu başaramayacaklar. Biz aileler durmayacağız. Bu katliamın aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.Dosyanın kapatılmasına rağmen gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Gürbüz, "İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz" diye konuştu. Gürbüz, göçmenlere yönelik katliamların artık son bulması gerektiğini dile getirdi ve "Annelerin, babaların artık yüreği yanmasın. Dört yıldır neler çektiğimizi bir Allah bir de biz biliriz" diye konuştu.Alman makamlarının terör saldırısını aydınlatmak için yeterince çaba göstermediğini söyleyen Gürbüz, "Acil çıkış kapıları kilitliydi. Bu kapıların kapalı olduğu, Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky tarafından biliniyormuş. Bu katliam göz göre göre gelmiş. Katil üç ay önceden niyetini belli etmiş. Ama hiçbir şekilde önlem alınmamış" şeklinde sitemde bulundu.Kurbanlardan Fatih Saraçoğlu'nun abisi Hayrettin, "Cevap bekleyen birçok soru olmasına rağmen dosya kapatıldı. Siyasiler yanımızda duruyormuş imajı veriyor, fotoğraf çekildikten sonra hiçbiri sorumluluk almıyor. Bu bizi rahatsız ediyor" diye konuştu.