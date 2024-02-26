Polisten büyük saygısızlık

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 günü meydana gelen ve dördü Türk 9 gencin öldüğü ırkçı terör saldırısının yıldönümünde Chemnitz kentinde de anma töreni düzenlendi. 100 kişi kurbanların anısına kentin simge yapısı Kızıl Kule'nin önüne çiçek bırakarak mum yaktı. Ancak anmanın hemen ardından polisler, çiçek ve mumları toplayarak çöpe attı.BU olayın görüntüleri sosyal medyaya yeni yansıdı. Polisin saygısızlığına tepki yağdı. Tepkiler üzerine Chemnitz Polisi, "Başvuruda, toplantı bittikten sonra alanının temiz bırakılması gerektiği belirtiliyordu. Ancak, çiçekler ve mumların toplanması uygun olmamıştır" açıklamasında bulundu. Belediye de alanın temiz bırakılması gerektiğine işaret etti.