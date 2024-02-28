RAF teröristi yakalandı

Almanya'da eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) adlı terör örgütü üyesi Daniela Klette (65) yakalandı. 30 yıldır aranan Klette'nin Berlin'in Kreuzberg semtinde yakalandığı açıklandı. RAF, 1970 ila 1990'lı yıllarda işlenen 33 cinayetten sorumlu tutuluyor. Klette'nin, Weiterstadt cezaevine düzenlenen bombalı saldırı ve para nakil araçları soygunlarına karıştığı da ifade ediliyor.Aşırı solcu terör örgütü RAF, 1970'te kurulmuştu. Örgüt üyeleri, 1977'de banka soygunlarını ve bombalı saldırılarını artırmış, Federal Başsavcı Siegfried Buback'a suikast düzenlemiş, Dresdner Bank Başkanı Jürgen Ponto'yu kaçırırken öldürmüştü. RAF'ın 1998'de dağıldığının açıklanmasına rağmen, bazı üyelerinin para araçlarına ve marketlere saldırıları sürmüştü.