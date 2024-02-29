Dönerin başkenti Dresden oldu

Yemekteslimatı hizmeti veren Lieferando, yaptığı değerlendirme sonucu, dönerin en iyi olduğu şehirleri sıraladı. Şirketin araştırmasında, Saksonya Eyaleti'nin başkenti Dresden, hem kebapçı sayısı hem de müşteri memnuniyeti açısından lider oldu.Bugüne kadar lider sanılan Berlin, şaşırtıcı şekilde Nürnberg'in ardından 3. sırada yer aldı. Liferando, test için 30 kentin seçildiğini, sıralama yaparken paket servis yoğunluğu, fiyat ve Google'daki müşteri yorumlarının dikkate aldığını duyurdu. Hamburg'un son sırada olması dikkat çekti.