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Giriş Tarihi: 29.2.2024

Dönerin başkenti Dresden oldu

Fatih YILMAZ
Dönerin başkenti Dresden oldu

Almanya’da döner araştırması ezber bozdu. Dönercinin en çok olduğu, dönerin en fazla sevildiği kent Berlin veya Köln sanılırken Dresden çıktı

Yemek teslimatı hizmeti veren Lieferando, yaptığı değerlendirme sonucu, dönerin en iyi olduğu şehirleri sıraladı. Şirketin araştırmasında, Saksonya Eyaleti'nin başkenti Dresden, hem kebapçı sayısı hem de müşteri memnuniyeti açısından lider oldu.



Bugüne kadar lider sanılan Berlin, şaşırtıcı şekilde Nürnberg'in ardından 3. sırada yer aldı. Liferando, test için 30 kentin seçildiğini, sıralama yaparken paket servis yoğunluğu, fiyat ve Google'daki müşteri yorumlarının dikkate aldığını duyurdu. Hamburg'un son sırada olması dikkat çekti.
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Dönerin başkenti Dresden oldu
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