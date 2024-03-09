Türk profesörden yapay zekâ uydusu

Almanya, dört gün önce Kaliforniya'dan uzaya 12 kilogram ağırlığında, ayakkabı kutusu büyüklüğünde Sonate 2 adı verilen bir uydu fırlattı. Uydu, Würzburg Julius Maximilian Üniversitesi'nde öğrenim görevlisi olan Prof. Dr. Hakan Kayal'ın öncülüğünde iki yıllık çalışma sonrası geliştirildi. Yapay zekâyla donatılan uydu, evrendeki hareketliliği inceleyecek, jeolojik durum karşılaştırması yapacak.Würzburg'dan kontrol edilecek olan uyduya yapay zekâ görevleri, Prof. Dr. Hakan Kayal ve ekibi tarafından verilecek. Yapay zeka ile evreni araştıracak olan uydu, uzayda bir yıl çalışma sürdürecek. Daha sonra atmosferde yanarak uzay enkazı haline gelecek. Üniversitenin araştırma projesi, Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı tarafından 2.6 milyon euro ile destekleniyor. Projeye Alman Havacılık ve Uzay Merkezi de destek sağlıyor.KAYAL, "Uydu artık dünya üzerindeki jeolojik oluşumları ya da Sahra Çölü gibi alanları incelemek ve olağandışı her şeyi otomatik olarak bildirmek için kullanılacak. Görüntü verileri, yapay zekâ yardımıyla analiz edilecek. Gelecekteki gezegenler arası görevlerde, örneğin, güneş sistemindeki beklenmedik, kısa ömürlü ışık fenomenleri de anında tespit edilebilir" diye açıklamada bulundu.ANKARALI olan 59 yaşındaki Hakan Kayal, uzay bilimlerine 1970'lerde havalimanında çalışan babasının trenden indiğinde UFO gördüğünü söylemesiyle merak sardı. Berlin Teknik Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği eğitimi alan ve profesör olan Kayal, bir yıl boyunca TÜRKSAT 1B uydusunun işletimi üzerinde çalıştı. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nde de görev yapan Kayal, 2008 yılından bu yana Würzburg Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü'nde Uzay Teknolojisi Profesörü olarak görev yapıyor.