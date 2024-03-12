‘Hayatımın film olmasını istemem’

Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Türkiye- Almanya Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görülen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hale Soygazi, hayranları ile söyleşi yaptı. Soru üzerine Soygazi, hayatının film olmasını ve kendisinden bahsedilmesini istemediğini söyledi. Söyleşisinde ağırlıklı olarak kadın haklarına değinen Soygazi, "Savaşlarda en büyük yıkımı kadınlar ve çocukla yaşıyor. Bunun için hepimiz mücadele etmeliyiz" dedi. Usta oyuncu, dizilerde sürenin uzun olmasından da şikâyetçi oldu.