Sellner’e giriş yasağı

MİLYONLARCA göçmenin Alman vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın topluca sınırdışı edilmesi planının mimarı Martin Sellner'e Almanya'ya giriş yasağı verildi. Irkçı Sellner, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Potsdam kentinin kendisinin Almanya'ya girişini yasaklama kararı aldığını, kararın bütün ülkede geçerli olduğunu duyurdu.KARARA göre Sellner, üç yıl boyunca Almanya'ya giremeyecek, girdiği takdirde hemen sınır dışı edilecek. Avusturya'daki ırkçı Kimlikçiler Hareketi üyesi Martin Sellner, geçen hafta da İsviçre'nin Aargau Kantonu'nda katıldığı toplantı sırasında gözaltına alınıp sınırdışı edilmişti. Sellner, Almanya'daki ırkçılara göçmenlerden kurtulma planını anlatmıştı. VİYANA