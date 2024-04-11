Kundakçı yakalandı

Wuppertal Savcılığı ve Wuppertal Emniyet Müdürlüğü dün düzenlediği basın toplantısında 25 Mart'ta 4 Bulgaristan Türkünün yaşamını yitirdiği kundaklamanın failinin yakalandığını bildirdi. Savcılık, hakkında tutuklama kararı verilen Daniel S. isimli zanlının ev sahibiyle olan bir kavga nedeniyle evi kundakladığından hareket ettiklerini açıkladı ve şimdilik ırkçı bir motif tespit edilemediğini belirtti.Buna göre polis yangından sonra çevredeki güvenlik kameralarını izledi ve birkaç kamerada birden aynı kişiyi tespit etti. Kişinin yüzü görünmediği için polisin tanıkları sorguladığı ve bu sırada ev sahibinin, "İki yıl önce eski bir kiracı ile kavga ettik. Evden çıkışını verdik" ifadesini verdiği açıklandı. Bunun üzerine bu kişiyi yakın takibe alan polis, evde arama yapılması için savcılığa müracaat etti.Arama kararı verilmeden Solingen'de bir bıçaklanma haberi geldiğini bildiren polis, "Ağır yaralı kurban kendisine kimin saldırdığını söyledi. Verilen isim, şüpheli ile aynı olunca eve baskın düzenlendi. Baskında, kundaklama gecesi şüpheli kişinin giydiği kıyafetler bulundu. Ayrıca bodrum katında yanıcı madde depoladığı tespit edildi. Bu kişinin, video görüntülerindeki kişi olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.Daniel S.'nin 2022'ye kadar binanın arkasındaki evde yaşadığını açıklayan savcılık, ev sahibi ile yaşanan kavganın bir motif olduğundan hareket ettiklerini bildirdi. Yetkililer, "Bıçaklanan kişinin de uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı yüzünden saldırıya uğradığını düşünüyoruz. Tanıklardan biri, adamı bıçaklarken zanlının 'Sieg Heil' şeklinde bağırdığını söyledi. Bunu da inceliyoruz" dedi.25 Mart 2024 tarihinde kundaklanan binada İsmail Zhilov (29) eşi Kıymet (28), kızları Gizem (3) ile henüz 3 aylık olan Elis yaşamlarını yitirmişti. Yangının kundaklama sonucu çıktığının belirlenmesi üzerine Solingen'de büyük bir tedirginlik yaşanmış ve akıllara 31 yıl önceki kundaklama gelmişti.