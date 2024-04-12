‘İsrail’e silah satışını durdur’

Almanya'da Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisi milletvekilleri, hükümete İsrail'e silah satışını durdurması çağrısında bulundu. BSW'li bazı milletvekilleri, Federal Meclis'e "Gazze'deki savaş için silah yok-İsrail'e silah ihracatını durdurun" başlıklı önerge sundu. Önergede İsrail ordusunun, uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına yönelik ciddi ihlalleri bulunduğu vurgulandı.Önergede, "Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaş, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini teşkil etmektedir. Bu durum, 7 Ekim 2023'teki katliamın ardından İsrail'in meşru müdafaa hakkı kapsamında değildir" değerlendirmesine yer verildi. BSW Eş Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, Sol Parti'den ayrılıp BSW adlı partiyi kurmuştu. BERLİN