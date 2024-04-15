Ya cinayet tanığı ya cinayet sanığı

Yozgat Ailesi'nin avukatı Thomas Bliwier, Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın ajanı Andreas Temme'nin siyasiler ve gizli servis tarafından korunduğuna dikkat çekerek, "Bu dosya yeniden açılmalı" diye konuştu. Polisin yaptığı çalışmaların dönemin siyasileri ve gizli servis tarafından engellendiğini belirten Bliwier, "Bütün dosyalar karartıldı, gizli servis Temme'nin ifadesini etkiledi" diye konuştu.AVUKAT Bliwier, "Dosyalarda birçok sayfa karartılmış, muhbirler hakkında da bilgi verilmiyor. Andreas Temme, Yozgat cinayetine tanık oldu. Ya kendisi de bu işin içinde, ya da katilleri koruyor. Bu dava yeniden görülmeli" dedi. Hessen Eyalet Meclisi NSU Cinayetlerini Araştırma Komisyonu ise şimdi dönemin İçişleri Bakanı Volker Bouffier ve ajan Andreas Temme'yi tanık olarak dinlemek istiyor.ÖZELLİKLE Bouffier'in Temme'yi koruyup, savcılığa yazdığı mektupla ifade vermesini engellediğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı'nın, "Hessen Eyaleti'nin çıkarlarına zarar verebileceği" gerekçesiyle Temme'nin muhbirleri hakkında konuşmasını yasakladığı bildirildi. Yozgat cinayetinde gizli servis ve siyasilerin polisin çalışmasını neden engellediği sorusunun cevabı ise, muhbir Benjamin Gaertner'de gizli.AJAN Temme'nin Neo-Nazilerle çok iyi ilişkilere sahip olan muhbiri Benjamin Gaertner'in NSU ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Gaertner'in isminin, NSU teröristleriyle bağlantılı olan 129 kişilik isim listesinde adının geçtiği öğrenildi. Gaertner'in doğrudan NSU ile ilişki içinde olması, gizli servisin bu cinayetteki rolünü daha da esrarengiz hale getiriyor.