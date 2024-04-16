Ne Halit’i görmüş ne kan izlerini

Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'na bağlı bir ajan olan Andreas Temme, NSU gerçeklerinin kilit ismi konumuna geldi. Irkçı terör örgütü NSU'nun bilinen son Türk kurbanı Halit Yozgat'ın ailesinin avukatı Thomas Bliwier, "Bu dosya yeniden açılmalı" derken, olay yerinde bulunan ajan Temme'nin ya bu cinayete karıştığını ya da katilleri koruduğunu söyledi.HALİT Yozgat öldürüldüğü sırada internet kafede olan Temme, hiçbir şey görmediğini ve duymadığını belirtti. Yozgat, vurulduktan sonra masanın arkasına düşmüştü. Masaya 50 cent bırakıp gittiğini söyleyen ajan Temme'nin en çelişkili ifadesi de bu. Temme, 1,90 metreden uzun boyuna rağmen yerde yatan Yozgat'ı ve masadaki kan izlerini görmediğini iddia ediyor.TEMME, Yozgat'ı fark etmediğini, aynı zamanda silah sesi de duymadığını söylüyor. İnternet kafeye elinde bir torba ile giren Temme dışındaki tüm müşteriler ise bir ses duyduğunu belirtti. Daha cinayetin hangi silahla işlendiği bilinmezken, Temme telefonda "Ceska" ile işlendiğini söyledi. Bu bilgiyi "gazeteden okuduğunu" iddia etse de, polis bunu yalanladı.BU bilgiyi günler sonra paylaşan polis, yapılan olay yeri incelemesinde Temme'nin cesedi görmemiş olmasının mümkün olmadığını ortaya koydu. Dönemin Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Volker Bouffier, ajanın ve ona bağlı muhbirlerin polis tarafından sorgulanmasını engellemişti. Bouffier, "Gizli nedenlerden ötürü, ifadelerinin alınmasına izin veremem" demişti.