Başbakan Scholz’a Filistin protestosu

ABD'de üniversitelerde başlayan, ardından Almanya ve Fransa'da da giderek yayılan Filistin protestolarından Almanya Başbakanı Olaf Scholz da nasibini aldı. Protestocular Scholz'a, "Katil" diye bağırdı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin startını vermek için Sosyal Demokrat Parti (SPD) adına Hamburg'a gelen Başbakan Scholz, İsrail'e verdiği destekten dolayı protesto edildi. Protestolar, Scholz sahneye çıktığında zirveye ulaştı.Aralarında Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, SPD Genel Başkan Yardımcısı Serpil Midyatlı ve SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil'ın da olduğu partisinin kurmayları ile sahneye çıkan Scholz'a göstericiler, "Katilsiniz, elinizde kan var. Siz katilsiniz" diye bağırdı. Üst üste "katil" sloganlarının atıldığı protesto gösterisinde, "Çocuklarımız yaşamak istiyor, ancak Scholz buna karşı" sloganları atıldı.ELLERİNDE "Filistin ve Gazze'ye özgürlük" yazılı dövizler taşıyan protestocular, Almanya'nın İsrail'e destek vermesine tepki gösterdi. Protestocular, "Almanya para veriyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, slogan atan gruba müdahale etti ve miting alanından uzaklaştırdı. Polis, geçtiğimiz günlerde de Berlin'deki Filistin gösterisine müdahale etmişti.