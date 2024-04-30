Filozof değil teröristbaşı

Terör örgütü PKK yandaşları cumartesi günü Berlin'in Kreuzberg ilçesinde yine sokağa çıktı. Kentteki gösterileri haftalık bülten yayınlayıp duyuran Berlin Polisi, bu gösteriyi skandal ifadelerle duyurdu. Polis, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Filozof' ifadesini kullandı. Bu ifade sosyal medyaya düşünce polise tepki yağdı. Almanyalı Türkler, "Filozof değil, eli kanlı katil, teröristbaşı" hatırlatması yaptı.ÜlkedePKK'nın 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak tanındığını ifade eden Türkler, "Öcalan da bu örgütün elebaşı ve onbinlerce Türk'ün katili. Usame bin Ladin de mi size göre filozof? Türkiye'de Hitler 'sanatçı' olarak mı tanımlansın?" diye sordu. Ülkede PKK'lıların çok rahat polis eşliğinde sokağa çıkıp hareket ettiğini dile getiren Türkler, "Terör örgütünün iyisi olmaz" dedi.AvrupaBirliği Polis Teşkilatı Europol'ün son yayımladığı AB Terörizm Durum Raporu'na göre PKK, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da propaganda için para topluyor. Avrupa'da çok aktif olan örgüt, idari, istihdam ve finansman amaçları için Avrupa Birliği üyesi ülkeleri üs olarak kullanıyor. Kampanya adını verdiği para toplama etkinlikleriyle AB'de büyük miktarda fon elde eden PKK, AB ülkeleri içerisinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yoluyla da gelir elde ediyor. PKK çocukların aklını çelip Suriye ve Irak'ta çatışmalara götürüyor. FRANKFURTÖRGÜT yandaşları her yıl onlarca cami ve derneğimize saldırıyor, kundaklama girişimlerinde bulunuyor, sokaklarda terör estiriyor. Failler bir türlü yakalanamıyor. Yakalananlar da kısa sürede serbest kalıyor. Örgüt üyelerine olan bu yaklaşım başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki Türk toplumunda büyük rahatsızlığa neden oluyor.