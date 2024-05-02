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Giriş Tarihi: 2.5.2024

İşçiler sokağa çıktı

Cengiz PARLAYAN
İşçiler sokağa çıktı

ThyssenKrupp’un binlerce çalışanı, şirket yönetimini işçi kıyımı konusunda uyarmak için toplandı. Çalışanlar, “İşçi kıyımına gidilemez” dedi

Alman demir çelik devi ThyssenKrupp'un çalışanları, şirketin yüzde 20 hissesinin sessiz sedasız Çek milyarder Daniel Kretinsky'ye satılması üzerine sokağa çıktı. IG Metal Sendikası'na bağlı 10 bin çalışan, Çek milyarderin daha fazla hisse alıp tasarruf tedbirleri uygulamasından ve 2500 çalışanın işine son vermesinden duydukları endişeyi dile getirdi.



YÜRÜYÜŞ DE YAPACAKLAR
Türklerin de aralarında bulunduğu çalışanlar, Duisburg'daki gösteride yönetimi işçi kıyımına girmemesi yönünde uyardı. IG Metal Duisburg Başkanı Ali Güzel, sadece Duisburg'da 13 bin kişinin çalıştığını aktardı ve 23 Mayıs'ı işaret ederek, "O gün ThyssenKrupp genel merkezi yolunda olacağız" dedi. İşçilerin gösterisine siyasi parti temsilcileri de katıldı.
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İşçiler sokağa çıktı
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