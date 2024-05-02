İşçiler sokağa çıktı

Alman demir çelik devi ThyssenKrupp'un çalışanları, şirketin yüzde 20 hissesinin sessiz sedasız Çek milyarder Daniel Kretinsky'ye satılması üzerine sokağa çıktı. IG Metal Sendikası'na bağlı 10 bin çalışan, Çek milyarderin daha fazla hisse alıp tasarruf tedbirleri uygulamasından ve 2500 çalışanın işine son vermesinden duydukları endişeyi dile getirdi.Türklerin de aralarında bulunduğu çalışanlar, Duisburg'daki gösteride yönetimi işçi kıyımına girmemesi yönünde uyardı. IG Metal Duisburg Başkanı Ali Güzel, sadece Duisburg'da 13 bin kişinin çalıştığını aktardı ve 23 Mayıs'ı işaret ederek, "O gün ThyssenKrupp genel merkezi yolunda olacağız" dedi. İşçilerin gösterisine siyasi parti temsilcileri de katıldı.