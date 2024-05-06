AP adayına ırkçı saldırı

Partisi için seçim afişleri asmak isteyen Saksonya SPD'nin Avrupa seçimleri listebaşı adayı Matthias Ecke (41) hastanelik oldu. Cuma akşamı Dresden'de yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört ırkçı, Ecke'ye afiş asarken saldırdı. Yumruklanıp tekmelenen Ecke'nin, ameliyata alınacağı açıklandı. Dün 17 yaşındaki bir saldırgan teslim oldu.Ecke'ye yapılan saldırı siyasetçiler tarafından kınandı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Dehşete düştüm. Saldırı kabul edilemez" dedi. Başbakan Olaf Scholz demokrasinin tehdit altında olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta da Yeşiller Partisi'nden Federal Milletvekili Kai Gehring ve partili arkadaşı Rolf Fliss saldırıya uğramıştı.