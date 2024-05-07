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Giriş Tarihi: 7.5.2024

Evde çocuklarınızla Türkçe konuşun

Evde çocuklarınızla Türkçe konuşun

Kassel Başkonsolosluğu ilk kez 23 Nisan kutlaması gerçekleştirdi. Başkonsolos Evirgen, “Ana dilini iyi konuşan çocuk, toplumda seçkin hale gelir” mesajı verdi

Türkiye'nin yeni açılan Kassel Başkonsolosluğu ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. Kassel Havalimanı salonunda yapılan kutlamaya çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.



Başkonsolos Erdinç Evirgen konuşmasında, "Ülkemizin geleceği sizlerin elinde. Çocuklarımızın ana dillerini iyi konuşuyor olması onları Alman toplumu içinde seçkin hale getirecektir. Evinizde çocuklarınızla Türkçe konuşun. Onları okulda mutlaka Türkçe dersi almaya yönlendirin" dedi. Selahattin DUYGU
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Evde çocuklarınızla Türkçe konuşun
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