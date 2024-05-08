Mücadele azmi patron yaptı

Almanya'nınDuisburg kentinde yaşayan Nilüfer Onay Aktaş (52), başarı hikâyesiyle adından söz ettiriyor. Derslerinin çok iyi olmasına rağmen ortaokul sıralarında "Ya git kuaför ol ya da bir işte çalış" denilerek dışlanan Aktaş, bugün yüzlerce genci meslek sahibi yapması, 14 kadını istihdam etmesiyle öne çıkan iş kadınları arasında yer alıyor.Öğretmeninin sözlerinin kendisini hem üzdüğünü hem de hırslandırdığını söyleyen Aktaş, "Bir süre muhasebe bürosunda çalıştım. 'Bu iş tam bana göre' dedim. İşyeri değiştirdikten sonra eski patronum büroyu devredeceğini söyledi. Üç kadın büroyu devraldık. Tamamı kadın 14 kişi, 25 yıldır muhasebe ve danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.İşyerinde25 yıldır gençlere meslek eğitimi verdiğini belirten Zonguldaklı Aktaş, "Duisburg Sanayi ve Ticaret Odası arayıp 'Size ödül vermek istiyoruz' dedi. Şaşırdım, bir o kadar mutlu oldum. Ödül töreni çok gururlandığım andı. Türk kadını yılmaz, güçlü durur, her şeye rağmen pozitif düşünürse başarılı olur. Problem mücadeleyle aşılır" diye konuştu.2017 yılında üç kez üst üste felç geçirdiğini ifade eden Nilüfer Onay Aktaş, "Uzun süren rehabilitasyon sürecim oldu. Koltuk değnekleriyle tedavilere gittim. Sonra, 'Nilüfer ayağa kalk. Ailen, kızın, kocan, evin, anne-baban var ve onların sana ihtiyacı var' dedim. Tekrar mücadeleye başladım. Çok şükür durumum şimdi iyi. Hayat devam ediyor" dedi.