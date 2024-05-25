Steinmeier’den karamsar tablo

Alman Anayasası'nın kabulünün 75. yıl dönümü vesilesiyle Berlin'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dünyadaki krizlere, savaşlara, iklim değişikliğine ve demokrasiye yönelik tehditlere dikkati çekerek gelecek yılların zorlu ve çetin geçeceğini söyledi, "Yeni bir karmaşanın içinde yaşıyoruz" şeklinde konuştu.Demokrasinin baskı altında olduğunu ve korunması gerektiğini dile getiren Steinmeier, "Şimdi demokrasiyi zayıflatmak ve altını oymak isteyen, kurumlarını küçümseyen, temsilcilerini aşağılayan ve hakaret eden güçler güçleniyor. Evet, demokrasimiz başarılı olmuştur, ancak sonsuza kadar garanti altında değildir. Onu başkaları değil biz koruyabiliriz" dedi. BERLİN