Scholz’dan şıddete karşı çağrı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, öldürülen Kassel Valisi Lübcke'nin 5. ölüm yıldönümünde çağrı yaptı. Scholz, "Nefret ve şiddete karşı ayağa kalkın" dediVideolu bir mesaj yayınlayan Başbakan Olaf Scholz, başkalarına hakaret eden veya tehdit eden herkesle mücadele çağrısı yaptı. Nefret ve şiddete karşı ayağa kalkma çağrısında bulunan Scholz, "Müdahale etmek her zaman kolay olmuyor. Kalpleri zehirleyen nefretle mücadele edebilmenin tek yolu budur" dedi.ŞİDDETE ve nefrete karşı dik durulmasını isteyen Scholz, ırkçı NSU terör örgütünün 9 Haziran 2001'de çivili bir bomba patlatması olayına da değinerek, her iki olayı da "korkunç eylem" olarak nitelendirdi. Kassel Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran 2019'da Neo-Nazi Stephan Ernst tarafından öldürülmüştü.