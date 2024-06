Türk kızına ırkçı saldırı

Bonn kentinde yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Şüheda Bilici, kütüphaneden çıkıp babasının işyerine giderken ırkçı saldırı kurbanı oldu. Otobüsten indikten sonra kendisini takip eden birinden önce ırkçı hakaretler işiten Şüheda'nın ardından başörtüsü çekildi. Genç kız keskin bir cisimle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Şüheda, "Kütüphaneden çıktıktan sonra otobüse bindim ve saat 21.30 civarı Tannenbusch durağında indim. Arkamdan biri çok düzgün Almancayla 'Kahrolsun yabancılar. Kahrolsun başörtüsü' diye hakaret etti. Etrafta kimse yoktu. Hızlı adımlarla yürümeye başlamışken başörtümü çekti" dedi.Saldırganın elinde kesici bir alet olduğunu ifade eden Elazığlı Şüheda, "O aleti, karnıma doğru salladı. Kemerime ve elbiselerime denk geldi. Adamı ittim ve koşmaya başladım. Beni yakaladı ve kolumdan tutup kesici aleti sallamaya başladı. Elinden yine kurtuldum ancak koşup çelme takarak beni düşürdü. Kol ve karnımdan yaraladı" dedi.Saldırı sonrası babasına ve polise haber verdiğini ifade eden Şüheda, "Altı polis ekibi etrafta saldırganı aradı ancak bulamadı. Saldırgan 40-45 yaşlarındaydı. Yüzünde belirgin bir ben vardı. Polis robot resim de çizdi. Bu ırkçının bir an önce bulunmasını istiyorum. Psikolojik destek almaya başladım" diye yaşadıklarını anlattı.Baba Abdülgaffur Bilici, "Olay yerine gittiğimde kızım şoktaydı. Bu insanların toplumda yeri olmamalı ve en kısa sürede yakalanarak gereken cezaya çarptırılmalı" dedi.Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olan Şüheda Bilici, "Bir haftadır büyük korku yaşıyorum. Saldırganın bir an evvel yakalanmasını istiyorum" dedi.Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, "Aile ve Alman makamlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Aileye her türlü desteği sağlıyoruz" diye konuştu.