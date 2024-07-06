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Giriş Tarihi: 6.7.2024

50 bin taraftar bozkurt selamına hazırlanıyor

50 bin taraftar bozkurt selamına hazırlanıyor

UEFA’nın, Türklüğün sembolü olan bozkurt selamını farklı tarafa çekip Merih Demiral’a iki maç men cezası vermesi, Avrupalı Türkleri öfkelendirdi. Hollanda maçında bozkurt selamlı protesto yapılacak

Merih Demiral'ın sevinç gösterisi sırasında Türklüğün sembolü olan bozkurt selamını vermesi, Türkiye karşıtlarını oldukça rahatsız etti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser'in de konuya dahil olmasının ardından UEFA'ya baskı arttı ve Merih'e iki maç ceza kesildi.




Bu durum Avrupa ülkelerinde yaşayan ve vatan hasretiyle yanıp tutuşan Türklerin büyük öfkesine neden oldu. Binlerce taraftar, sosyal medya üzerinden kararı protesto ederken, asıl protestonun Berlin Olimpiyat Stadı'nda İstiklal Marşı söylenmesi esnasına bozkurt selamı verilerek geleceği dile getirildi. FRANKFURT
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50 bin taraftar bozkurt selamına hazırlanıyor
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