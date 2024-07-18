Akın akın Türkiye’ye

Yıllık izinlerini anavatanda geçirmek, akrabalarıyla hasret gidermek, çocuklarına memleketlerini göstermek ve kültürlerine uzak kalmamalarını sağlamak isteyen Avrupalı Türklerin Türkiye yolculuğu sürüyor. Almanya'da okul tatillerinin başlaması, buna diğer Avrupa ülkelerinin de eklenmesiyle birlikte Sıla Yolu'na çıkanların sayısı tavan yaptı.Haziran ayının ortasından itibaren başlayan ve bir ay daha devam edecek olan otomobille yolculukta şimdiden anavatana giriş rekoru kırıldı. Bir aylık zaman diliminde 800 bine yakın Avrupalı Türk'ün sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptığı açıklandı. Bu rakama havayoluyla gidenlerin de eklenmesi halinde sayının ikiye katlanacağı ifade edildi.ÖZELLİKLE hafta sonuna denk gelen yoğunluk için en çok tercih edilen Kapıkule Sınır Kapısı'nda ek önlemler alındı. Hızlı geçişi sağlamak adına 24 peron hizmete sokuldu. Geçmiş yıllarda işlem sayısının azaltılması sayesinde bekleme süresi kısaldı. Karayoluyla yolculuğu tercih etmede bu yıl Bulgaristan güzergâhındaki otoyolun neredeyse tamamının hizmete girmesi etkili oldu. FRANKFURTAVRUPALI Türkleri yıllardır Sıla Yolu'nda yalnız bırakmayan SABAH, bu yıl da uzun yolculukta yorgunluğun had safhaya ulaştığı Sırbistan'ın Velika Plana kasabasında hizmet veriyor. Arkadaşımız Mustafa Akbaba, yolda karşılaşabileceğiniz her türlü sorunun çözümü için Hotel Moment'te görev yapıyor. Sizleri güzergah hakkında bilgilendirirken, yol hikayelerinizi de haberleştiriyor.