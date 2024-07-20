Kundaklama davası 40 yıldır sonuçlanmadı

Tarihler 26 Ağustos 1984'ü gösterdiğinde 11 kişilik Satır ailesinin Duisburg kentinde oturduğu evde yangın çıktı. Ailenin yedi ferdi yangında yaşamını yitirdi. Dosyası kısa süre sonra kapatıldı. Yangının 10. yılında bir mülteci yurdu kundaklandı. Yakalanan kundakçı Evelin D., Satır ailesinin evini de kundakladığını itiraf etti, ancak 'Akıl hastası' damgası vuruldu ve dosya açılmadı.KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) İçişleri Bakanı Herbert Reul,1970'ten 2015'e kadar işlenen faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alma hassasiyeti gösterdi. İki yıl önce Aynur Satır Akça'nın haykırışı da dikkate alınarak dosyanın yeniden açılması kararlaştırıldı. Dosya açılırken, 2023'te ara sonucun açıklanacağı belirtildi, ancak bugüne kadar aileye hiçbir bilgi verilmedi.YANGIN esnasında 13 yaşında olan ve alevlerden pencereden atlayarak kurtulan Aynur Satır Akça, "Yangının üstünden 40 yıl geçmesine rağmen sonuç elde edilemedi. Geçen yıl nisan ayında soruşturmanın ilk sonuçları açıklanacaktı ama yapılmadı. Bizimle bilgi paylaşımında bulunulmasını ve dosyanın sonuca bağlanmasını bekliyoruz. Adalet ve yangının ırkçı cinayet olarak tanınmasını istiyorum" dedi.