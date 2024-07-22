Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri 260 bin kişi haketmeden para alıyor
Giriş Tarihi: 22.7.2024

260 bin kişi haketmeden para alıyor

Federal İş Ajansı’nın iki eski yöneticisi, çalışabilecekleri halde 260 bin kişinin sosyal yardım aldığına dikkat çekti. Ortak görüş, “Durum daha fazla sürdürülemez” oldu

Fatih YILMAZ
260 bin kişi haketmeden para alıyor
KONTROL EDİLEMİYOR
İş ajansı'na 11 yıl başkanlık yapan Frank Jürgen Weise ile eski yönetim kurulu üyesi Heinrich Alt, istihdam için tüm kriterlere sahip olmalarına rağmen 25-45 yaş arası 260 bin kişinin Vatandaş Parası adı altındaki sosyal yardımı aldığını söyledi. İki eski yönetici, durumun artık kontrol edilemediğine dikkati çekip bunun daha fazla sürdürülemeyeceğini belirtti.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Weise, düşük ücretli bir sektörde çalışan vatandaşın ay sonunda sosyal yardım alan vatandaşla neredeyse aynı parayı aldığını hatırlattı. Weise, "Bu durum haklı olarak toplumda tepkiyle karşılanıyor" dedi. Hükümet, kendilerine sunulan iş teklifini meşru bir neden olmaksızın reddedenlerin vatandaş parasının iki ay sonra kesilmesini kararlaştırmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
260 bin kişi haketmeden para alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA