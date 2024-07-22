260 bin kişi haketmeden para alıyor

İş ajansı'na 11 yıl başkanlık yapan Frank Jürgen Weise ile eski yönetim kurulu üyesi Heinrich Alt, istihdam için tüm kriterlere sahip olmalarına rağmen 25-45 yaş arası 260 bin kişinin Vatandaş Parası adı altındaki sosyal yardımı aldığını söyledi. İki eski yönetici, durumun artık kontrol edilemediğine dikkati çekip bunun daha fazla sürdürülemeyeceğini belirtti.Weise, düşük ücretli bir sektörde çalışan vatandaşın ay sonunda sosyal yardım alan vatandaşla neredeyse aynı parayı aldığını hatırlattı. Weise, "Bu durum haklı olarak toplumda tepkiyle karşılanıyor" dedi. Hükümet, kendilerine sunulan iş teklifini meşru bir neden olmaksızın reddedenlerin vatandaş parasının iki ay sonra kesilmesini kararlaştırmıştı.