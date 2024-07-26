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Giriş Tarihi: 26.7.2024

Aktivistler bu kez 170 uçuşu iptal ettirdi

Fosil yakıt tüketimine karşı eylem yapan iklim aktivistleri bu kez Frankfurt Havalimanı’nı seçti. Aktivistler kendilerini piste yapıştırınca 170 uçuş iptal edildi

Aktivistler bu kez 170 uçuşu iptal ettirdi
Fosil yakıt kullanımına son verilmesi amacıyla önceki gün Köln/Bonn, Londra ve Oslo havalimanlarında eylem yapan Son Nesil adlı iklim aktivistleri, bu kez Frankfurt Havalimanı'nı seçti. Dün saat 05:00'te piste giren sekiz aktivist 170 uçuşun iptaline neden oldu.

YOLCULAR ALANDA KALDI
Havalimanı işletmecisi Fraport, aktivistlerin kalkış ve iniş pistleri başına kendilerini yapıştırarak eylem yaptığını açıkladı. Üç saat süren eylemin ardından uçuşlar normale döndü. 'Petrol öldürür' yazılı pankart taşıyan aktivistler gözaltına alındı. Duru Eylül DUVAN
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Aktivistler bu kez 170 uçuşu iptal ettirdi
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