Çocuklar okul yolunda güvensiz

Alman Çocuk Yardım Kuruluşu, Ekolojik Ulaşım Kulübü ve Eğitim - Öğretim Birliği'nin ortak araştırmasına göre, Almanya'da çocukların ve gençlerin yaklaşık beşte biri okul yolunda kendilerini güvensiz hissediyor. Nüfusu 100 binin üzerindeki şehirlerde oran dörtte bire çıkıyor. Araştırma 3218 çocuk ve gençle yapıldı.Araştırmayı yürüten dernekler ve uzmanlar, altyapının iyileştirilmesini, okula giden yollarda hızın düşürülmesini talep etti. Denetimlerin artırılması gerektiğine de işaret edilirken, mümkün olan her yerde çocukların yürüyerek, scooter veya bisikletle kullanarak okula gidebilmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Hükümet ile belediyelerin acil önlem alması da istendi.Ankete göre, yeni okul yılının ilk başladığı Thüringen'de, çocuk ve gençlerin yüzde 13'ü okul yolunda kendilerini güvensiz hissettiklerini belirtti. Öte yandan yol güvenliği için velilere de iş düştüğü belirtildi. Çocuklarla mutlaka birkaç kez okul yolundan gidilmesi istendi.