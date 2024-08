‘Kamp kundaklandı niye tepkisizsiniz’

Münih kentinde bulunan Ludwig Maximilian Üniversitesi önünde iki aydan bu yana kurdukları protesto kampında tepkilerini dile getiren öğrenciler, kundaklama ile karşı karşıya kaldı. 26 yaşındaki Alman kundakçı, öğrencilerin gözü önünde kamptaki pankart ve bayrakların üzerine benzin döktü ve ateşe verdi. Öğrenciler o anı, an be an cep telefonlarıyla kaydetti.Kundakçı olay yerinden hızla uzaklaşırken, çağırılan polis tarafından yakalandı ama ifadesi alındıktan hemen sonra serbest bırakıldı. Alevlerin çadırlara sıçramasını önleyen öğrenciler, bu kadar alenen gerçekleşen kundaklamaya ve kundakçının serbest bırakılmasına tepki gösterdi, "Bizi coplarla dağıtmaya çalışan polis, neden koruma sağlayamıyor" dedi.Filistin kökenli Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Sawsan Chebli ise kundaklamaya tepki vermeyen siyasetçilere seslendi. Chebli, "Bir adam Münih'te protesto kampını ateşe verdi. Bunu kınayan siyasetçiler nerede? Tepki gösterenler nerede? Bu, Filistinlilerle dayanışma gösteren insanların suçlu ilan edilmesinin sonucudur" şeklinde paylaşım yaptı.