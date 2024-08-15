Havalimanlarında güvenlik alarmı

Eski eşiyle 4 yaşındaki kızının velayeti için kavga eden Salman E. (35), geçen yıl kasım ayında kızını kaçırıp Hamburg Havalimanı'nda 18 saat rehin tuttu. Salman E., bu eylemi gerçekleştirirken otomobiliyle havalimanının bariyerlerini aşıp piste girdi, molotof kokteyli attı, havaya ateş açıp uçağın altına kadar gitti.BU eylemden sonra havalimanlarının güvenliği sorgulanmaya başlandı. Kısa süre sonra iklim aktivistleri, ülkedeki pek çok havalimanında tel örgüleri kesip pistlere kendilerini yapıştırarak yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açtı. Bu nedenle Letzte Generation (Son Nesil) adlı aktivistlerin evlerine baskınlar düzenlendi.Havalimanıeylemlerinde cezanın artırılması çalışması başlatılmışken ülkede şoke eden bir gelişme yaşandı. 39 yaşındaki Norveçli bir adam, Münih Havalimanı'ndaki güvenlik noktasından bir gün arayla iki kez biletsiz geçti. Adam, ikinci girişiminde Stockholm'e uçmayı başardı. FRANKFURTBiletsiz Norveçlinin Terminal 2'deki bilet kontrolünden başka bir yolcuya çok yakın durarak geçtiği, kapıdaki havayolu personelinin yanından da gizlice geçerek uçağa ulaştığı ortaya çıktı. İlk girişimde uçağın dolu olması üzerine adamın fark edildiği, polise haber verildiği açıklandı. Aynı adamın bir gün sonra eylemini tekrarladığı ve bu kez Stockholm'e uçtuğu belirtildi.