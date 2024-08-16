BKA, gizlice evlere sızacak

FEDERAL İçişleri Bakanı Nancy Faeser, belirli durumlarda Federal Kriminal Daire'ye (BKA) gizli ev araması yapma imkânı tanımak istiyor. Bakanlık taslak hazırlarken konunun federal hükümet içinde müzakere edildiği ortaya çıktı. Taslağa göre, sadece terör saldırısı hazırlıklarına ilişkin somut tehlike durumu bulunması ve eylem planının belirsizliğinde aramaya izin verilecek.BKA tarafından gizli arama yapılabilmesi için ayrıca, mevcut tehlikeyi başka şekilde önlemenin mümkün olmaması, ceza soruşturmasının başarısını ciddi şekilde tehlikeye atmadan önlemin gerekli olması şartı aranacak. Ayrıca, bir hâkimin kararı da gerekli kılınacak. Taslakta ayrıca, söz konusu kişilerin bilgisayar gibi cihazlarına casus yazılımın yüklenmesi de bulunuyor.FEDERAL Kriminal Daire ve Federal Polis Yasası'nda yapılacak değişiklikleri içeren yasa tasarısı, görsel veri biyometrik internet eşlemesi ve toplanmış verilerin değerlendirilmesi ile mevcut bağlantıların yapay zekâ tabanlı araçlar aracılığıyla tanınmasını da içeriyor. Taslakta yer almayan, ancak konuşulan diğer yöntem de kamusal alanda gerçek zamanlı yüz tanıma yapılması. FRANKFURT